На рабочем совещании говорили о взаимодействии органов внутренних дел и местных органов власти.

В Бобруйском райисполкоме прошло рабочее совещание с участием председателей сельисполкомов и представителей правоохранительных органов Бобруйского РОВД под руководством главы депутатского корпуса района Ирины Старовойтовой и первого заместителя начальника отдела - начальника милиции общественной безопасности Алексея Стельмака.
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