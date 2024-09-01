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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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На рабочем совещании говорили о взаимодействии органов внутренних дел и местных органов власти.

На рабочем совещании говорили о взаимодействии органов внутренних дел и местных органов власти.

В Бобруйском райисполкоме прошло рабочее совещание с участием председателей сельисполкомов и представителей правоохранительных органов Бобруйского РОВД под руководством главы депутатского корпуса района Ирины Старовойтовой и первого заместителя начальника отдела - начальника милиции общественной безопасности Алексея Стельмака.

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