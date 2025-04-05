Строитель «дворца» в Орле утёр нос всем несогласным

В конце минувшей недели в администрации города Орла прошли публичные слушания по вопросу планировки территории будущего многоквартирного дома, который планируется построить между Городским парком и Арбитражным судом Орловской области.
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