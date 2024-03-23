ФСБ задержала 11 человек по делу о теракте в "Крокусе". Среди них 4 исполнителей, которые убивали людей.
ФСБ задержала убийц из "Крокуса"
Комментарии
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Natalia Ivanova
Допросить и расстрелять. А если кто мечтает до сих пор о совете европы - перо в жопу - летите.
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1 д.
константин бочаров
А лучше через петлю и с демонстрацией события!
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23 час.
Любовь Головина
Что-то мне подсказывает,что это не террористы, а назначенные ответить за тех, кто совершили этот теракт
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17 час.
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