Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 072 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree RF
    Какие они были крутые,когда расстреливали людей и какие они оказались жалкими тварями при задержании.Сволочи!!!Задержание ублюдка
  • Мария
    Он мало что знает!Задержание ублюдка
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Они любят когда кто-то рыдает . Вот почему не отвечаем тем же . Так и будем битыми . Это ж классикаЗапад оценил звер...

ФСБ задержала убийц из "Крокуса"

ФСБ задержала убийц из "Крокуса"

ФСБ задержала 11 человек по делу о теракте в "Крокусе". Среди них 4 исполнителей, которые убивали людей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalia Ivanova
Допросить и расстрелять. А если кто мечтает до сих пор о совете европы - перо в жопу - летите.
Ответить
1 д.
константин бочаров
А лучше через петлю и с демонстрацией события!
Ответить
23 час.
Любовь Головина
Что-то мне подсказывает,что это не террористы, а назначенные ответить за тех, кто совершили этот теракт
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх