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Угол у пенсионера, работа таксистом и зарплата 18 тысяч: как живет приемный сын Сергея Зверева

Угол у пенсионера, работа таксистом и зарплата 18 тысяч: как живет приемный сын Сергея Зверева

Сергей Зверев с приемным сыномСтало известно, что приемный сын Сергея Зверева, Сергей-младший, на сегодняшний день влачит нищенское существование, работая в местном доме культуры и снимая угол у пожилого человека.

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