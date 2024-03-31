Экс-замминистра просвещения Марина Ракова подала апелляцию на приговор

Бывшая заместитель главы Министерства просвещения Российской Федерации Марина Ракова подала апелляцию на решение суда о назначении ей наказания в виде пяти лет лишения свободы по делу об особо крупном мошенничестве.
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