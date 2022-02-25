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Медведев вышел в полуфинал турнира в Акапулько, где сыграет с неудобным Надалем

Медведев вышел в полуфинал турнира в Акапулько, где сыграет с неудобным Надалем

Российский теннисист Даниил Медведев преодолел третий круг турнира в мексиканском Акапулько. Россиянин в двух партиях победил японца Ёсихито Нисиоку.

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