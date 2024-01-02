Пролет ракеты над Киевом попал на видео

Жители Киева опубликовали ролик, демонстрирующий пролет крылатой ракеты над городом. Предположительно, на видео, которое снимали из квартиры многоэтажного дома, попала крылатая ракета воздушного базирования Х-101.
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