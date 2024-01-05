Нанесен 41 удар по военным объектам Украины в течение недели

Вооружённые силы (ВС) России за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений и объектам ВПК Украины, сообщил 5 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, пишет ИА Регнум.
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