Рынок рассрочки могут начать регулировать до конца года

В России уже до конца этого года может появиться регулирование рынка рассрочки появится. В Центробанке отмечают, что защиту пользователя рассрочки необходимо выстроить на том уровне, на котором гарантированы права заемщика потребкредита.
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