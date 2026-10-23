На предстоящей рабочей неделе погоду в Сахалинской области испортит циклон с Японского моря. В ряде районов пройдет дождь, который перейдет в снег.
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