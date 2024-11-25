Учёные исследовали влияние Первой мировой войны на экологию

В рамках проведённого исследования специалисты из Самарского университета им. Королёва совместно с ярославскими учёными проследили влияние Первой мировой войны на экологическую ситуацию на востоке Европы того времени.
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