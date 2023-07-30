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Протест США — Россия должна убрать военные базы на Кубе. Евгений Сатановский: «Америка должна расслабиться и получать удовольствие»

Протест США — Россия должна убрать военные базы на Кубе. Евгений Сатановский: «Америка должна расслабиться и получать удовольствие»

Один из наиболее популярных и цитируемых отечественных политологов Евгений Сатановский прокомментировал целую волну протестов США по поводу военных баз РФ на Кубе.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Сатановский умница!! Хорошо ответил!!!
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1 час.
Борис Леонтьев
США да и НАТО должны не только убрать свои базы, но и био-лаборатории, причём везде  и в Азии и в Африке и Южной и Центральной Америке. Только после этого мы НАЧНЁМ с ними говорить о размещении наших баз. И таки да, кроме Кубы, есть ещё Венесуэла и Никарагуа, а так же Курильские и Алеутские острова. Ну а для борьбы со странами НАТО есть Северная Африка и Ближний Восток.
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1 час.
Борис Леонтьев
Не обижайте нашего домовёнка Кузю! Он хороший, хоть и лисбиян.😀
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8 мин.

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