Протест США — Россия должна убрать военные базы на Кубе. Евгений Сатановский: «Америка должна расслабиться и получать удовольствие»
Один из наиболее популярных и цитируемых отечественных политологов Евгений Сатановский прокомментировал целую волну протестов США по поводу военных баз РФ на Кубе.
Комментарии
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Сатановский умница!! Хорошо ответил!!!
США да и НАТО должны не только убрать свои базы, но и био-лаборатории, причём везде и в Азии и в Африке и Южной и Центральной Америке. Только после этого мы НАЧНЁМ с ними говорить о размещении наших баз.
И таки да, кроме Кубы, есть ещё Венесуэла и Никарагуа, а так же Курильские и Алеутские острова. Ну а для борьбы со странами НАТО есть Северная Африка и Ближний Восток.
Не обижайте нашего домовёнка Кузю! Он хороший, хоть и лисбиян.😀
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