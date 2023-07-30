Протест США — Россия должна убрать военные базы на Кубе. Евгений Сатановский: «Америка должна расслабиться и получать удовольствие»

Борис Леонтьев

США да и НАТО должны не только убрать свои базы, но и био-лаборатории, причём везде и в Азии и в Африке и Южной и Центральной Америке. Только после этого мы НАЧНЁМ с ними говорить о размещении наших баз. И таки да, кроме Кубы, есть ещё Венесуэла и Никарагуа, а так же Курильские и Алеутские острова. Ну а для борьбы со странами НАТО есть Северная Африка и Ближний Восток.