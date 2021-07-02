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Подопечная Потапа Андраде в микро-бикини свела с ума мускулистой фигуркой: "Произведения искусства"

Подопечная Потапа Андраде в микро-бикини свела с ума мускулистой фигуркой: "Произведения искусства"

Певица Мишель Анраде, которую продюсирует Потап, показала, что такое рай 24-летняя звезда, которая стала новой ведущей трэвел-программы "Орел и решка", опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм и Телеграм-канале, передает Politeka.

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