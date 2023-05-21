Военное обозрение

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Саммит Лиги арабских государств. Как за частностями визита Зеленского не проглядеть главного

Саммит Лиги арабских государств. Как за частностями визита Зеленского не проглядеть главного

19 мая стартовал саммит Лиги арабских государств (ЛАГ). Лига — это наиболее представительный коллективный совещательный институт стран, которые исторически входят в сферу «арабского мира».

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