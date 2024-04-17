"Вы убогая нация, а ваши девушки это обезьяны": Мигрант живущий в Питере, рассказал что на самом деле думает о нашей стране

igor laptev наверняка. но найти всё равно можно. а лучше если б опознавшие наколку кому надо скинули. так быстрее и дешевле, и поучительнее

ВЛАДИМИР ЛАПИН что фуйню всякую рисуешь, какой здесь интернационализм, живём в капитулизме, всякие торгаши с подачи чиновничков которым всё по колено, везут разных тварей, законы нужно менять, да некому, я уже писал как чуток не удавил двоих азеров, за то что комнату хотели у тётушки отобрать в коммуналке, так чуток не посадили, хорошо товарищи помогли!!