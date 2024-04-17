Интересная жизнь с Vera Star Пока наша власть тешит себя напрасными иллюзиями о том, что трудолюбивые специалисты приезжающие в Россию за длинным рублем, рано или поздно изъявят желание ассимилироваться в наше общество, любители рассыпчатого плова продолжают демонстрировать свое истинное отношение к русскому народу и государству их приютившему.
"Вы убогая нация, а ваши девушки это обезьяны": Мигрант живущий в Питере, рассказал что на самом деле думает о нашей стране
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igor laptev
наверняка. но найти всё равно можно. а лучше если б опознавшие наколку кому надо скинули. так быстрее и дешевле, и поучительнее
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1 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
что фуйню всякую рисуешь, какой здесь интернационализм, живём в капитулизме, всякие торгаши с подачи чиновничков которым всё по колено, везут разных тварей, законы нужно менять, да некому, я уже писал как чуток не удавил двоих азеров, за то что комнату хотели у тётушки отобрать в коммуналке, так чуток не посадили, хорошо товарищи помогли!!
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1 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
руки по локоток, ноги по колено, язык вырвать и в попу засунуть......., по моему мнению, это сделать не сложно......, остальные черножопые враз свой язык себе засунут в жопу или смоются к себе в кишлак, баранов лечить!!
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1 час.
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