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«Сандерленд» ведет переговоры о трансфере Касадо, хавбек «Барсы» также интересен «Ноттингему», «Астон Вилле» и «Ньюкаслу». Каталонцы оценивают Марка в 30–40 млн евро (Mundo Deportivo)

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо может продолжить карьеру в АПЛ . Переговоры о трансфере игрока ведет « Сандерленд », сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Guardian.

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