Битва за Часов Яр может стать последней для элитного батальона OPFOR, подготовленного американцами

Не каждый человек способен объективно воспринимать а тем более иметь оценку объективную ! Я о своих ощущениях! Мне позволяет моё воображение ужаснуться ! да наверное и многим другим если он вдумаются в суть вещей!)) Это какой же перемолот!?))

Вера смелых

Я поняла, что Вы об ощущениях... Помните картину Верещагина "Апофеоз войны"? Холм из черепов... от каждой войны... Но... мы, закончив дела в Донецке, попросили отвезти к мемориалу Ангелов, так называют кладбище, где похороненны дети, убитые вон теми, мотивированными... Я это без едких, жгущих глаза, слез вспоминать не могу... И те, мотивированные, что сейчас утилизированы, наплодили точно таких же, которые позже пойдут убивать, взрывать наших детей и внуков. Поэтому, даже представляя масштаб утилизации хохлонацистов, я ... не ужасаюсь. За 10 лет одного наблюдения, и соприкосновения с детьми -инвалидами по вине нацистов , я вижу это "рубилово" как воздаяние. Справедливое воздаяние - за все!