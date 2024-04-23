Заноза
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Заноза

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Битва за Часов Яр может стать последней для элитного батальона OPFOR, подготовленного американцами

Битва за Часов Яр может стать последней для элитного батальона OPFOR, подготовленного американцами

© РИА Новости Сырский уже не «генерал 200»: кто и за что повысил в звании самостийного главкома Как «туман войны» можно охарактеризовать информацию о сражении за Часов Яр, поступающую из разных источников 18−19 апреля.

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Комментарии
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vagas Karlito
Не каждый человек способен объективно  воспринимать  а тем более иметь  оценку объективную ! Я о своих ощущениях! Мне позволяет моё воображение ужаснуться ! да наверное и многим другим если он   вдумаются в суть вещей!)) Это какой же перемолот!?))
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Я поняла, что  Вы об ощущениях... Помните картину Верещагина &quot;Апофеоз войны&quot;?  Холм из черепов... от каждой войны...             Но... мы, закончив дела в Донецке, попросили отвезти к мемориалу Ангелов, так называют кладбище, где похороненны дети, убитые вон теми, мотивированными... Я это без едких, жгущих глаза, слез вспоминать не могу...                         И те, мотивированные, что сейчас утилизированы, наплодили  точно таких же, которые позже пойдут убивать, взрывать наших детей и внуков. Поэтому, даже представляя масштаб утилизации хохлонацистов, я ... не ужасаюсь. За 10 лет одного наблюдения, и соприкосновения с детьми -инвалидами по вине нацистов , я вижу это &quot;рубилово&quot; как воздаяние. Справедливое воздаяние - за все!
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