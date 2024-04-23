© РИА Новости Сырский уже не «генерал 200»: кто и за что повысил в звании самостийного главкома Как «туман войны» можно охарактеризовать информацию о сражении за Часов Яр, поступающую из разных источников 18−19 апреля.
Битва за Часов Яр может стать последней для элитного батальона OPFOR, подготовленного американцами
Комментарии
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vagas Karlito
Не каждый человек способен объективно воспринимать а тем более иметь оценку объективную ! Я о своих ощущениях! Мне позволяет моё воображение ужаснуться ! да наверное и многим другим если он вдумаются в суть вещей!)) Это какой же перемолот!?))
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11 час.
Вера смелых
Я поняла, что Вы об ощущениях... Помните картину Верещагина "Апофеоз войны"? Холм из черепов... от каждой войны... Но... мы, закончив дела в Донецке, попросили отвезти к мемориалу Ангелов, так называют кладбище, где похороненны дети, убитые вон теми, мотивированными... Я это без едких, жгущих глаза, слез вспоминать не могу... И те, мотивированные, что сейчас утилизированы, наплодили точно таких же, которые позже пойдут убивать, взрывать наших детей и внуков. Поэтому, даже представляя масштаб утилизации хохлонацистов, я ... не ужасаюсь. За 10 лет одного наблюдения, и соприкосновения с детьми -инвалидами по вине нацистов , я вижу это "рубилово" как воздаяние. Справедливое воздаяние - за все!
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10 час.
ВА
Владимир Акулов
Страдания и смерть учат непонимающих..Война и смерть - аргумент из иной системы логических координат... Когда врагу ничего невозможно доказать словами....Точно в соответствии с теоремой Гёделя...
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9 час.
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