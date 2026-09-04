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Единственный шанс ВСУ выжить – сдаться: армия России берет в кольцо Доброполье

Единственный шанс ВСУ выжить – сдаться: армия России берет в кольцо Доброполье

Алексей Коновалов/ТАСС Стремительно развиваются события в Доброполье. После того как там начались уличные бои, российские Воздушно-космические силы (ВКС) приступили к активному уничтожению пунктов временной дислокации противника.

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