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Регионы России

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Ikon Tyres автоматизировала HR-процессы с помощью Neon HRM

Ikon Tyres автоматизировала HR-процессы с помощью Neon HRM

Компания Ikon Tyres завершила автоматизацию HR-процессов с использованием отечественного программного решения Neon HRM, внедряя модули «Целеполагание», «Калибровка», «Оценка навыков и компетенций», «ИПР» (индивидуальный план развития сотрудников) и «Корпоративный портал».

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