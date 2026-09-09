Онколог Лилиана Торрес объяснила важность ректального обследования

Онколог Лилиана Торрес из El Tiempo подчеркнула важность пальцевого ректального исследования для мужчин, отмечая, что оно помогает выявить рак простаты на ранних стадиях.
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