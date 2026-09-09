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Царьград

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Онколог Лилиана Торрес объяснила важность ректального обследования

Онколог Лилиана Торрес объяснила важность ректального обследования

Онколог Лилиана Торрес из El Tiempo подчеркнула важность пальцевого ректального исследования для мужчин, отмечая, что оно помогает выявить рак простаты на ранних стадиях.

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