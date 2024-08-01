Спасли девушку в Кожуховском затоне

Ночью 31 июля во время наблюдения работником поисково-спасательной станции «Кожухово» Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах была обнаружена тонувшая девушка, подававшая знаки о помощи.
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