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Неожиданный ход от Романа Ротенберга – матч между сборными России по футболу и хоккею

Неожиданный ход от Романа Ротенберга – матч между сборными России по футболу и хоккею

Главный тренер «России 25» и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг готов организовать товарищеские матчи между национальными сборными России по футболу и хоккею.

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