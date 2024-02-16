Опубликовано видео ДТП в Петрозаводске: автомобиль выехал на встречную полосу

Камера видеонаблюдения зафиксировала ДТП, произошедшее накануне в Петрозаводске на улице Чапаева. Авария произошла на регулируемом перекрёстке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот в переулок Ватутина.
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