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Как ВС РФ «перемололи» всё советское оружие, которое получила Украина

Как ВС РФ «перемололи» всё советское оружие, которое получила Украина

24.01.2023 · В мире Министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек признался, что запасы вооружений советского образца в ЕС подошли к концу.

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