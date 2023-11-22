В Барнауле посыльного мошенников отправили под стражу за обман четырех пенсионерок

Действуя по указаниям нанимателей, он переводил чужие сбережения на счета аферистов В Алтайском крае 19-летний парень, желая подзаработать на обмане пенсионеров, забрал 1 млн рублей у четырех пожилых людей, сообщает региональное МВД.
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