Репортеры CNN встретят Трампа в штаб-квартире ООН

Телеканал CNN, которому президент США Дональд Трамп закрыл доступ в Белый дом, встречает американского лидера в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) вместе с другими журналистами пула.
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