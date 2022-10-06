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Как правильно ухаживать за окрашенными волосами, чтобы реже краситься

Как правильно ухаживать за окрашенными волосами, чтобы реже краситься

Как правильно ухаживать за окрашенными волосами, чтобы реже краситься pexels Случается, что волосы приходится подкрашивать чаще, чем раз в несколько месяцев, не из-за быстрого роста: виной тому неправильный уход за новеньким цветом и не только.

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