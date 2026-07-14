Верификация на "Авито" через "Госуслуги" стала доступна подросткам

Многие подростки уже продают и покупают на платформе личные вещи, пробуют монетизировать хобби или ищут подработку — но до сих пор им не хватало инструмента, который повысил бы доверие к их профилям С 14-летнего возраста пользователи "Авито" получают возможность верифицировать свои профили через портал "Госуслуги" и при необходимости получать помощь от взрослых для восстановления доступа, пишет РИА Новости, ссылаясь на компанию.