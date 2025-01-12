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Шерлок Холмс или Бэтмен? Владивостокцы рассказали, кого из киногероев хотели бы видеть своим начальником

Шерлок Холмс или Бэтмен? Владивостокцы рассказали, кого из киногероев хотели бы видеть своим начальником

Жители Владивостока рассказали, кого из героев кино и сериалов хотели бы видеть в качестве своего руководителя, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

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