Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 560 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Если на ЛБС всё так как рассказывают военнопленные, почему нет обвала всей линии фронта? Почему мы до сих пор не вышл...Катастрофа в Нью-...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Ну пора бы уже не Павлив, а Павлов..."Хлопчики, спасиб...
  • Варлам Устрялов
    пока только без зубые попытки.Миллионам мигрант...

Краснодар стал вторым городом, где появился центр для консульских услуг гражданам Киргизии

Краснодар стал вторым городом, где появился центр для консульских услуг гражданам Киргизии

Теперь мигранты имеют возможность получить ряд консульских услуг не только в Москве.В Краснодаре заработал сервисный центр для граждан Киргизии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх