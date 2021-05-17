Бесплатно подключиться к Wink предлагают приморцам

В Приморском крае "Ростелеком" запустил акцию "Знакомьтесь с Wink". Новые абоненты услуги "Домашний интернет" получают промо-код на бесплатный доступ к подписке "Онлайн-кинотеатр" в видеосервисе Wink в течение 180 дней с момента активации, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ростелеком".