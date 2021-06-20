5МИНУТКА

269 673 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Хлусова
    "Теперь яснее стало Ваше вИдение." - Эх, если бы)) Но мне как-то не кажется, что Вам стало яснее. Что значит "Муж или...Передумал разводи...
  • elena avdeeva (Ракобольская)
    Прийти и сказать:"Дорогой, я все знаю. И как ты это объяснишь?" Но при этом не пояснять, ЧТО именно знаете. И посмотр...Муж неожиданно на...
  • Виктор Белогорцев
    а у меня обычно понижается, иногда до 35,2, состояние хуже не бывает, только однажды по молодости было 42,1 жена прис...Сильная женщина?

Жалею, что отправила видео подруге с доказательством измены ее мужа

Жалею, что отправила видео подруге с доказательством измены ее мужа

С подругой знакомы 5 лет. Ей 24 года, и она растит сына от своего бывшего молодого человека. Примерно два года назад она вышла замуж за своего бывшего руководителя, который на 12 лет ее старше, и теперь живет за его счет, ни в чем себе не отказывая.

Вернуться к статье
95
Обсудить
саша дмитренко
бабы! ну сколько вас учить?? не лезьте в чужую семью!!! не учите жить!
Ирина
Семья - это отдельное государсво и любое вмешатедьство в его внутренние дела НЕ приветствуется....
Vera Dobryagina
Вот иногда делаешь что-то, считая, что так будет лучше, а получатся - как всегда - плохо. Ну увидела мужа подруги с другой - это их дело, тебя что, просили следить за нравственностью в их семье? У них там свои разборки, а если всех всё устраивает, зачем лезть? Кажется, у тебя свой молодой человек имеется, вот и задумайся, что вас ждёт в будущем.
Ольга Соколова (Стрелкова (Сулаева))
И правильно подруга сказала: автор причинила подруге боль,
Ольга Соколова (Стрелкова (Сулаева))
не думая о последствиях, и получила ответку. Не надо лезть в чужие отношения.
Рита Исламова
У автора нет ни ума, ни мудрости.
Lena Heidel
Зато у автора есть зависть. Ей бы очень хотелось, чтобы её подруга расстроилась или сказала бы что терпит всё ради денег или статуса. Ан нет. Подруга не расстроилась или по крайней мере сделала вид, что не расстроилась. На что автор статьи сильно расстроилась. Ей хотелось причинить боль, а не вышло. Вот она и печалится.
Ина
С такими друзьями и враги не нужны
Насырова Наталья
Вам наука на будущее, не просят-не помогай.

Картина дня

наверх