Жалею, что отправила видео подруге с доказательством измены ее мужа

С подругой знакомы 5 лет. Ей 24 года, и она растит сына от своего бывшего молодого человека. Примерно два года назад она вышла замуж за своего бывшего руководителя, который на 12 лет ее старше, и теперь живет за его счет, ни в чем себе не отказывая.