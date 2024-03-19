Банк Японии повысил процентные ставки впервые за 17 лет. Более высокая инфляция и рост заработной платы свидетельствуют о том, что экономика страны может расти без столь агрессивных стимулов со стороны центрального банка, пишет The New York Times.
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