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Царьград

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Трамп: "Украине нужен новый президент": Зеленский напрягся и бросился жаловаться. Кто может оказаться на его месте?

Трамп: "Украине нужен новый президент": Зеленский напрягся и бросился жаловаться. Кто может оказаться на его месте?

Кресло вновь зашаталось под главой Банковой. Теперь американский лидер Дональд Трамп, избегая скользких намёков, говорит прямо: "Украине нужен новый президент".

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