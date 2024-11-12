Расчеты беспилотников ликвидировали личный состав ВСУ в Херсонской области

Расчеты беспилотной авиации отдельного разведывательного батальона гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки войск «Днепр» ежедневно уничтожают объекты и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударными беспилотниками на каховском направлении в Херсонской области.
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