Политолог объяснил, почему вице-премьер Канады не смогла ответить на вопрос о количестве нацистов в стране

МОСКВА, 28 сентября, ФедералПресс. После скандала с чествованием эсэсовца в парламенте Канады случился новый виток скандала: вице-премьер Христю Фриланд не смогла ответить на вопрос журналистов о том, сколько еще нацистов находится на территории страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)