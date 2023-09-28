Политолог объяснил, почему вице-премьер Канады не смогла ответить на вопрос о количестве нацистов в стране

МОСКВА, 28 сентября, ФедералПресс. После скандала с чествованием эсэсовца в парламенте Канады случился новый виток скандала: вице-премьер Христю Фриланд не смогла ответить на вопрос журналистов о том, сколько еще нацистов находится на территории страны.