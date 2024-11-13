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Не судите строго: Рейтинг самых «дорогих» компаний по сумме арбитражных исков

Не судите строго: Рейтинг самых «дорогих» компаний по сумме арбитражных исков

Компании часто подают друг на друга в суд, особенно, когда дело касается взыскания долгов. В бизнесе экономические споры по гражданским правоотношениям занимают львиную долю по понятным причинам: в ходе коммерческой деятельности юрлица совершают множество юридически значимых действий.

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