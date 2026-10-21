В Брянской области за 9 месяцев 2026 года благодаря прокуратуре погасили долг перед предпринимателями на 16,5 млн рублей и привели в соответствие с законом 74 нормативных акта.
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