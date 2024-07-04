Воробьев заявил, что срок создания мемориала "Крокус" зависит от реставрации

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что вопрос о возведении мемориала в память о жертвах теракта в "Крокус сити холле" решен, но сроки его появления зависят от процесса восстановления сгоревшего здания.
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