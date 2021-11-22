Расписание Гран-при России по фигурному катанию. Там выступят Валиева, Туктамышева, Хромых, Коляда, Синицина и Кацалапов, Мишина и Галлямов

С 26 по 28 ноября во Сочи пройдет шестой этап Гран-при по фигурному катанию. Гран-при по фигурному катанию 6-й этап Гран-при России (Rostelecom Cup) Сочи, Россия 26 ноября Мужчины, короткая программа 13.

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