Политика как он...
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Политика как она есть

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В Европе начали срочно разрабатывать альтернативу плану Трампа

В Европе начали срочно разрабатывать альтернативу плану Трампа

Европейские страны начали в спешке разрабатывать альтернативу плану американского лидера Дональда Трампа по сектору Газа, который предполагает переселение жителей в другие страны и переход анклава под контроль США.

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