Новый геймплейный трейлер подтвердил перенос Steel Seed — постапокалиптический стелс-экшен от авторов Close to the Sun выйдет лишь в 2025 годуИздательство ESDigital Games («Бука») и разработчики из римской студии Storm in a Teacup (Close to the Sun) на презентации PC Gaming Show: Most Wanted 2024 показали новый геймплейный трейлер приключенческого стелс-экшена Steel Seed.