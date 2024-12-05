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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый геймплейный трейлер подтвердил перенос Steel Seed — постапокалиптический ...

Новый геймплейный трейлер подтвердил перенос Steel Seed — постапокалиптический ...

Новый геймплейный трейлер подтвердил перенос Steel Seed — постапокалиптический стелс-экшен от авторов Close to the Sun выйдет лишь в 2025 годуИздательство ESDigital Games («Бука») и разработчики из римской студии Storm in a Teacup (Close to the Sun) на презентации PC Gaming Show: Most Wanted 2024 показали новый геймплейный трейлер приключенческого стелс-экшена Steel Seed.

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