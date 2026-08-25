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Царьград

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Генпрокуратура Казахстана запретила электросамокаты на тротуарах

Генпрокуратура Казахстана запретила электросамокаты на тротуарах

С 25 августа в Казахстане введен запрет на движение электросамокатов по тротуарам. Изменения связаны с ростом ДТП: по данным Генпрокуратуры, с начала года произошло 390 аварий с участием мопедов, в которых погибло 33 человека, травмировано – 461.

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