Генпрокуратура Казахстана запретила электросамокаты на тротуарах

С 25 августа в Казахстане введен запрет на движение электросамокатов по тротуарам. Изменения связаны с ростом ДТП: по данным Генпрокуратуры, с начала года произошло 390 аварий с участием мопедов, в которых погибло 33 человека, травмировано – 461.