Итак, с этой недели. 1. НАТО считает законными удары Украины по военным целям в глубине территории России – так сказал генсек альянса Столтенберг.
НЕКОТОРЫЕ СТРАШНО ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ ПРОСТО СТРАШНЫМИ
Комментарии
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серый777 котов
На всю эту хуйню которую написали . особенно про запад . котрым мы покажем жопу. и они скоро будут нам платить за этот гнилой базар!
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1 час.
Александр Павлов
18 (31) декабря 1917 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР принял декрет о государственной независимости Финляндии,- вы об этом негативе Ленина упомянули?
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1 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Красный флаг с нашими орлами и все будет хорошо. А еще олигархов и демократов к ногтю, недра и заводы народу. И мигрантов в аулы. Тогда западу п...дец.
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1 час.
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