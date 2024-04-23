Медвежий угол
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Медвежий угол

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НЕКОТОРЫЕ СТРАШНО ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ ПРОСТО СТРАШНЫМИ

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Комментарии
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серый777 котов
На всю эту хуйню которую написали . особенно про запад . котрым мы покажем жопу. и они скоро будут нам платить за этот гнилой базар!
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1 час.
Александр Павлов
18 (31) декабря 1917 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР принял декрет о государственной независимости Финляндии,- вы об этом негативе Ленина упомянули?
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1 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Красный флаг с нашими орлами и все будет хорошо. А еще олигархов и демократов к ногтю, недра и заводы народу. И мигрантов в аулы. Тогда западу п...дец.
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1 час.

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