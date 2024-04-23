НЕКОТОРЫЕ СТРАШНО ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ ПРОСТО СТРАШНЫМИ

серый777 котов На всю эту хуйню которую написали . особенно про запад . котрым мы покажем жопу. и они скоро будут нам платить за этот гнилой базар!

Александр Павлов 18 (31) декабря 1917 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР принял декрет о государственной независимости Финляндии,- вы об этом негативе Ленина упомянули?