Украинцы надеются на скорейшее прекращение огня и устойчивый мир

Киев, 24 февраля /Синьхуа/ -- С момента эскалации кризиса в Украине прошло уже три года. В Украине сотни тысяч человек были убиты или ранены, порядка 7 млн украинцев покинули страну, спасаясь от боевых действий, многие отрасли национальной экономики переживают тяжелые времена.