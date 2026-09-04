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Контрафронт

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Колумбия: двое солдат были убиты и еще двое получили ранения, когда солдат открыл огонь из своего...

Колумбия: двое солдат были убиты и еще двое получили ранения, когда солдат открыл огонь из своего оружия на военной базе Купиагуа в городе Агуасуль, департамент Касанаре, в утренние часы.

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