Минфин США ужесточил санкции против Ирана и его партнёров

Минфин США добавил 35 компаний и одного египтянина в санкционный список по Ирану. Ограничения касаются авиакомпаний из Ирана, ОАЭ, Великобритании и других стран.
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