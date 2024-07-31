Не нужен им берег: россияне почти вдвое сократили покупки недвижимости за рубежом

В России за год снизился спрос на покупку иностранной недвижимости на 19–40%. Основными причинами этого стали сокращение иммиграционного потока, нестабильность курса рубля, закрытие паспортных программ для получения россиянами иностранного гражданства и сложности со сделками, вызванные санкциями.
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