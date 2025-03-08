Землетрясение в Армении ощущалось в Грузии

Землетрясение в Армении ощущалось в приграничных сёлах Грузии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр природного явления находился в 30 км от границы страны.
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