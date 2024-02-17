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Царьград

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Поселок под Владимиром затопило канализационными стоками

Поселок под Владимиром затопило канализационными стоками

Жители жалуются, что не могут отмыть автомобили от вони после проезда по Сновицам.В поселке Сновицы, который расположен совсем рядом с Владимиром, очередная коммунальная авария - прорвало сети канализации.

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