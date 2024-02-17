Поселок под Владимиром затопило канализационными стоками

Жители жалуются, что не могут отмыть автомобили от вони после проезда по Сновицам.В поселке Сновицы, который расположен совсем рядом с Владимиром, очередная коммунальная авария - прорвало сети канализации.
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